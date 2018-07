POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Klein-Lkw kommt von Fahrbahn ab - zwei Insassen verletzt

Freiburg (ots) - Der 36 Jahre alte Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer wurden am Donnerstagmittag verletzt, als sie mit ihrem Klein-Lkw von der Straße geraten waren und dieser umkippte. Gegen 14:15 Uhr waren die Zwei auf der Kreisstraße vom Steinatal kommend bergwärts in Richtung Birkendorf unterwegs. Vor einer Kurve soll ein Wildtier auf der Straße gewesen sein, weshalb der Fahrer versuchte, diesem auszuweichen. In der Folge geriet der Renault-Lkw nach links von der Straße ab und kippte an einer dort endeten Leitplanke um. Das Fahrzeug blieb auf der linken Seite liegen, ein Absturz am dortigen steilen Abhang wurde durch einen Baum verhindert. Beide Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, nachdem sie an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt worden waren. Der verunfallte Klein-Lkw musste abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell