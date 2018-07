POL-HSK: Taschendiebstahl

Arnsberg (ots) - Taschendiebe schlugen am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Neheimer Fußgängerzone zu. Als ein 18-jähriger Auszubildender über die Hauptstraße ging, wurde er von einer unbekannten Person von der Seite angerempelt. Hierbei suchte der Täter einen engen, körperlichen Kontakt. Anschließend ging der Mann zügig in Richtung Marktplatz weiter. Erst später bemerkte der Azubi das Fehlen seiner Zigaretten und seines Schlüssels. Die Gegenstände befanden sich in seiner Hosentasche. Täterbeschreibung: Männlich, südländisches Aussehen, kurze Haare, weißes T-Shirt, etwa 16 bis 20 Jahre alt. Der Täter wurde von einem weiteren Jugendlichen begleitet. Beschreibung: Männlich, südländisches Aussehen, Jogginghose, ebenfalls etwa 16 bis 20 Jahre alt. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell