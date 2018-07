Hochsauerlandkreis (ots) - Bestwig: Eine Zeugin beobachtete am Freitag um 00.55 Uhr den Einbruch in ein Fahrradgeschäft auf der Bundesstraße. Ein Täter schlug eine Schaufensterscheibe ein und nahm sich ein E-Bike aus dem Ausstellungsraum. Als sich der erste Streifenwagen näherte, ließ er das Fahrrad liegen und flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhof. Eine Fahndung nach der Person blieb ohne Erfolg. Auch der eingesetzte Diensthund konnte den Täter nicht finden. Die Person war dunkel bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen. Arnsberg: Aus dem Schaufenster eines Reisebüros auf der Marktstraße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag ein grünes E-Bike. Anwohner hörten um 01.50 Uhr einen Knall. Die Täter hatten eine Steinskulptur in die Scheibe geworfen und das Fahrrad entwendet. Hinweise zu den Einbrechern liegen nicht vor. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grünes E-Mountainbike der Herstellerfirma Cube. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen. Arnsberg: Am Donnerstag versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung an der Stembergstraße einzubrechen. Die Täter hebelten zwischen 14 Uhr bis 17.30 Uhr an der Tür. Sie schafften es aber nicht in die Wohnung einzudringen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

