POL-HSK: Zwei Bänke, vier Tische und 15 Stühle

Olsberg (ots) - Zwei Bänke, vier Tische und 15 Gartenstühle entwendeten unbekannte Täter vom Gelände einer ehemaligen Klinik an de Wattmeckestraße. Die Gartenmöbel befanden sich in einer offenen Gartenhütte auf dem frei zugänglichen Grundstück. Die Diebesbeute wurde vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Die genaue Tatzeit liegt zwischen dem 25. Juni und dem 04. Juli. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell