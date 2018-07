Freiburg (ots) - Stühlingen: Jugendlicher stürzt bei Fahrübungen - schwer verletzt

Beim absichtlichen Kurvenfahren ist am Donnerstagmorgen ein 15-jähriger mit seinem Roller gestürzt. Der Jugendliche war auf der Kalvarienbergstraße gegen 09.45 Uhr bergwärts unterwegs, als er ca. 300 Meter nach der Ortsende von Stühlingen auf der Straße zu Fall kam. Dadurch zog er sich Prellungen und Schürfungen zu. Die Verletzungen wurden im Krankenhaus versorgt. Der Roller wurde zur technischen Begutachtung abgeschleppt. Der Schaden daran liegt bei rund 500 Euro.

Klettgau: Betrunkener sitzt bei fremder Frau am Tisch - Gewahrsamnahme

Eine böse Überraschung erlebte eine in Erzingen wohnende Frau am Donnerstag. Als sie kurz nach 11:00 Uhr vom Einkaufen nach Hause kam, saß ein fremder Mann an ihrem Tisch und behauptete, dass sie seine Mutter sei. Durch die verständigte Polizei konnte der 27-jährige vor dem Haus angetroffen werden. Der deutlich alkoholisierte Mann war völlig desorientiert, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Wie sich herausstellte, war der Mann über eine geschlossene, aber nicht verschlossene Balkontüre in die Wohnung der Frau gelangt.

