POL-FR: Laufenburg: Lkw-Fahrer mit über 2,5 Promille am Grenzübergang

Freiburg (ots) - Mit einer Alkoholfahne erschien ein 38 Jahre alter Sattelzugfahrer am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr zur Ausreise in die Schweiz am Grenzübergang Laufenburg. Den dortigen Schweizer Behörden entging der Alkoholgeruch aber nicht und die deutsche Polizei wurde verständigt. Eine Alkoholüberprüfung ergab dann einen Wert von über 2,5 Promille. Der Fahrer musste mit zur Blutprobe und sein Führerschein wurde einbehalten. Nach Hinterlegung einer Kaution wurde der Mann entlassen. Die Auslesung seines Kontrollgerätes ergab noch weitere Verstöße im Bereich Lenk- und Ruhezeiten. Der Lkw wurde von seinem Arbeitgeber abgeholt.

