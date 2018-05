POL-GT: Einbruch in Elektrogeschäft

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CK) - In der Nacht zu Mittwoch (02.05.) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch die Eingangstür in ein Elektrogeschäft an der Schulstraße ein.

Dort wurden sämtliche Vitrinen geöffnet und diverse elektronische und Unterhaltungsgeräte gestohlen, die teilweise auf der Fahrbahn vor dem Geschäft zurück geblieben waren.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat die Täter beobachtet, die möglicherweise bei ihrer Tat gestört wurden?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell