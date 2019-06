Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mit Messer gedroht

Soest (ots)

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand bedrohte am Samstagnachmittag ein 35-jähriger Mann aus Soest mit einem Messer mehrere Personen im Bereich der Gesamtschule im Kaiser-Otto-Weg. Der verhaltensauffällige Mann verließ gegen 15 Uhr / 16 Uhr jedoch wieder den Bereich, so dass die Zeugen die Polizei nicht verständigten. Am Folgetag, gegen 20 Uhr, erschien der Tatverdächtige auf einem Spielplatz am Herzog-Adolf-Weg in Soest. Auch hier drohte er mit zwei Messern Personen. Bei Eintreffen der Polizei entfernte sich der 35-Jährige. Noch in der Nacht durchsuchte die Polizei mit Spezialkräften und mit einem Diensthund die Wohnung des Verdächtigen, wobei er dort selber nicht angetroffen werden konnte. Heute Morgen konnte der Mann dann gegen 9.50 Uhr in seiner Wohnung festgenommen werden. Der 35-Jährige konnte nach Vorstellung bei einer zuständigen Amtsärztin die Polizeiwache wieder verlassen. (reh)

