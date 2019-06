Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Türschloss ausgewechselt

Werl (ots)

Ein unbekannter Täter machte sich offensichtlich die Mühe in der Zeit zwischen letztem Montag und Heute das Türschloss einer Wohnung in der Mellinstraße auszubauen und so in die Wohnung zu gelangen. Nach Angaben des Geschädigten entwendete er daraufhin zwei Laptops, einen Fernseher, Lebensmittel und eine kleinere Menge Münzgeld. Nach dem Verlassen der Wohnung baute er dann ein neues Schloss wieder ein. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

