Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Bagger stößt Zaun um

Lippstadt (ots)

Ein 33-jähriger Baggerfahrer aus Geseke führte heute gegen 11.00 Uhr mit seinem Gefährt Arbeiten im Bereich der Blumenstraße aus. Bei einem Schwenk kommt er mit dem rückwertigen Teil des Baggers an das Gitterzaunelement, welches den Arbeitsbereich absichern sollte. Durch den Zusammenstoß fällt der Gitterzaun um und begräbt unter sich einen gerade vorbeifahrenden 77-jährigen Lippstädter Fahrradfahrer. Dieser befuhr die Blumenstraße in Richtung Bernhardbrunnen. Da der Radfahrer über Schmerzen klagte wurde er zur weiteren Untersuchung in das Lippstädter Krankenhaus gebracht. (reh)

