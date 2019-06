Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15.05 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Fahrradfahrer aus dem Lippetal den Besucherparkplatz des Marienkrankenhauses in der Widumgasse in Soest. Von links setzte ein schwarzer Mercedes der S- oder C-Klasse rückwärts aus der Parklücke heraus, so dass der Radfahrer stark bremsen musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch die starke Bremsung sei er zu Fall gekommen. Einen Zusammenstoß habe es nicht gegeben. Der Wagen habe daraufhin den Parkplatz verlassen, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den leichtverletzten Radfahrer gekümmert hatte. Der schwarze Mercedes hat das Fragmentkennzeichen SO-AK. Das Verkehrskommissariat bittet den Nutzer des Wagens oder weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

