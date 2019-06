Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190624-2: Achtfache Sachbeschädigung an Autos - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Tatverdächtige, ein 18-Jähriger aus Frechen, trat oder brach nach Zeugenaussagen an den Autos die jeweils rechten Außenspiegel ab. Er muss sich in einem Strafverfahren verantworten und den beträchtlichen Schaden begleichen.

Am Sonntag (23. Juni) meldeten Zeugen um 00:35 Uhr einen Mann, der auf der Breslauer Straße, der Holzhausenstraße und der Rubensstraße insgesamt acht Fahrzeuge beschädigte. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Täter um ein und denselben Mann handelte: einen 18-jährigen Frechener. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariates 22 in Kerpen hierzu dauern an. Es ist damit zu rechnen, dass der Mann weitere Sachbeschädigungen beging und sich weitere Geschädigte bei der Polizei melden. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell