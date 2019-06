Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Unfall mit Krankenfahrstuhl - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beifahrer verließ die Unfallstelle

Am Samstag (22.06.2019, gegen 23:29 Uhr) fuhr der 53jährige Elsdorfer mit seinem Krankenfahrstuhl die Kerpener Straße in Elsdorf-Berrendorf. Vor Fahrtantritt hatte er noch einen ihm unbekannten Mann als Beifahrer mitgenommen. Als er dann nach links in die Straße "Am Wiebach" einbog fuhr er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Beide stürzten von dem Krankenfahrstuhl. Der unbekannte Mann verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den verletzten Fahrer zu kümmern. Dieser wurde durch einen Unfallzeugen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Der 53jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Da er unter Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. (ms)

