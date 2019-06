Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190622-3: Dienstfahrräder der Post wieder aufgetaucht - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei 17-jährige Jugendliche schickten der Polizei nach der Tat einen reuigen Brief.

In der Zeit zwischen dem Freitag (24. Mai) 15:00 Uhr und Samstag (26. Mai) 09:00 Uhr stahlen Unbekannte zwei Dienstfahrräder der Deutschen Post. Die gelben Räder standen an den Diensträumen an der Daimlerstraße. Eine Mitarbeiterin erstattete Anzeige gegen Unbekannt.

Mit Eingangsstempel vom 13. Juni liegt der Kriminalpolizei in Kerpen ein Selbstbezichtigungsschreiben vor, woraus hervorgeht, dass für die Diebstähle zwei 17-Jährige und eine noch unbekannte Jugendgruppe verantwortlich sind. In dem Schreiben geben die beiden Jugendlichen an, dass sie im alkoholisierten Zustand spontan die Idee hatten, den Diebstahl zu begehen. Später dann kam die Einsicht der beiden, sich der Polizei zu stellen.

Die Post hat die Räder zurückerhalten und die Beamten führen das Verfahren mit den beiden Beschuldigten weiter. Die Ermittlungen zu den noch unbekannten Jugendlichen dauern an. (bm)

