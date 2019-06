Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190622-1: Angler im Naturschutzgebiet - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei erhielt einen Hinweis auf das verbotene Angeln in einem Gewässer namens "Dickopsbach".

Die Beamten stellten am Donnerstag (20. Juni) um 09:00 Uhr im Naturschutzgebiet zwischen der Rodenkirchener Straße und der Straße "Am Entenfang" eine sechsköpfige Personengruppe fest, die allesamt am Ufer hockend angelten. Sie hatten sich mit Rucksäcken, Angelruten, Kescher und sonstigem Equipment auf satte Beute eingerichtet. Erlaubnisscheine oder ähnliches konnten die Männer im Alter zwischen 29 und 36 Jahren nicht vorlegen. Auf Nachfrage gaben die Männer an, sich keine Gedanken über etwaige Verbote gemacht zu haben. Zwei unter ihnen waren bereits wegen artgleicher Delikte polizeibekannt. Die Beamten erteilten Platzverweise und leiteten Strafverfahren ein. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell