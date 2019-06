Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190621-3: Unfallbeteiligte gesucht - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht eine etwa 25-jährige Autofahrerin, die am Dienstag in Frechen einen Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin hatte. Sie wird gebeten, sich zu melden.

Eine 42-jährgige Frau fuhr am Dienstag (18. Juni) um 06:15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Kölner Straße in Richtung Hochstedenstraße. Etwa 100 Meter vor der Kreuzung Kölner Straße / Hochstedenstraße kam eine junge Frau (etwa 25) mit ihrem grauen Mercedes aus einer rechtsseitigen Stichstraße gefahren und bog in die Kölner Straße ein. Dabei übersah die Autofahrerin offenbar die von links kommende Fahrradfahrerin, die bei der Kollision zu Fall kam und sich leicht verletzte. Die Fahrerin des Wagens hielt zwar nach Angaben der Verletzten an und nannte ihren Namen und ihre Erreichbarkeit, doch leider vergaß die Geschädigte die Daten kurz darauf wieder. Der Polizei liegen einige Daten vor, die geprüft werden müssen. Daher wird die unfallbeteiligte Autofahrerin gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 bei der Polizei zu melden. (bm)

