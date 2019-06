POL-REK: 190621-2: Drei Kinder nach Verkehrsunfall in Krankenhäuser - Erftstadt

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Eine Mutter (30) verlor beim Bremsen die Kontrolle über ihren mit fünf Personen besetzten Wagen und geriet in den Straßengraben.

Am Donnerstag (20. Juni) fuhr die 30-Jährige um 16:30 Uhr mit ihrem Auto auf der Straße "Joistenhof" in Richtung Kierdorf. Mit ihr saß eine 25-jährige Beifahrerin und auf der Rückbank ihre neunjährige Tochter, ihr vierjähriger Sohn und ihre acht Monate alte Tochter im Wagen. Auf regennasser Fahrbahn bremste die Fahrerin eigenen Angaben zufolge im Bereich einer Kurve, geriet in den Gegenverkehr und von dort auf den linken Grünstreifen. Der Wagen rutschte beim Gegenlenken nach rechts und dann in den rechten Straßengraben. Dort blieb der Wagen total beschädigt liegen. Die drei Kinder verletzten sich bei dem Unfallgeschehen leicht und kamen nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit zwei Rettungswagen in Krankenhäuser. Fahrerin und Beifahrerin blieben unverletzt. Glück im Unglück war der Zustand, dass während des Fahrmanövers kein Gegenverkehr herrschte. Zur gefahrenen Geschwindigkeit machten beide Frauen keine Angaben. Ob die Kinder entsprechend ihres Alters, ihrer Größe oder Gewicht auf der Rücksitzbank gesichert waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Verkehrskommissariates in Hürth. (bm)

