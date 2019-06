Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190619-4: 14-jährige Radfahrerin von Auto erfasst - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (18. Juni) kam es auf dem Merkurweg zu einem Unfall, bei dem eine 14-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr gegen 16:45 Uhr auf dem Merkurweg in Richtung der Straße "Am Kalkofen". Beim Einfahren in den Einmündungsbereich stieß er mit einer von rechts aus Richtung Bahnhofstraße kommenden 14-jährigen Radfahrerin zusammen. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt und musste in eine Uniklinik gebracht werden. Ihre Stiefmutter erschien an der Unfallstelle. (nh)

