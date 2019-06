Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190619-2: Handtaschenraub scheiterte - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Unbekannter stieß eine 80-jährige Frau zu Boden und flüchtete ohne Beute.

Die Seniorin ging am Dienstag (18. Juni) um 08:30 Uhr auf der Römerstraße in Richtung Römerhof. Dort stieß ein Mann sie von hinten zu Boden. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Der Unbekannte riss an ihrer Handtasche. Ihm gelang es nicht, die Tasche an sich zu nehmen und floh. Die Seniorin begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Der männliche Täter war von normaler Statur, Glatzenträger und hell gekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 bei der Kriminalpolizei in Brühl zu melden. (bm)

