Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190618-4: Einbruch in Schule - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte brachen ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt zu den Lehrer- und den Sekretariatszimmern. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Freitag (14. Juni) 16:00 Uhr und Montag (17. Juni) 07:00 Uhr brachen Unbekannte ein Fenster der Gemeinschaftshauptschule in der Steinackerstraße auf. In den Lehrer- und den Sekretariatszimmern durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Zwischentüren wiesen massive Hebelspuren auf. Aus dem Büro der Schulleiterin entwendeten sie einen Schranktresor. Mit einem Laptop, einem Beamer und einem Fotoapparat flüchteten die Täter unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat zur tatrelevanten Zeit Unberechtigte an oder in der Schule gesehen und kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthalt machen? Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

