Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (192/2019) Unfall in Uschlag - VW Caddy prallt gegen geparkten Chevrolet, über 20.000 Euro Schaden, Fahrer leicht verletzt

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Uschlag, Kasseler Straße Sonntag, 10. März 2019, gegen 10.55 Uhr

USCHLAG (jk) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kasseler Straße im Staufenberger Ortsteil Uschlag (Landkreis Göttingen) ist am Sonntagvormittag (10.03.19) ein Autofahrer aus Kassel (Hessen) leicht verletzt worden. Der 40-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Kassel gebracht.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen prallte der mit seinem VW Caddy in Richtung Kassel fahrende Hesse gegen 10.55 Uhr aus zurzeit noch ungeklärten Gründen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Chevrolet. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 21.500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Hierfür wurde dem 40-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell