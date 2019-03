Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (191/2019) Einbrecher kamen durch die Terrassentür - Schmuck und Bargeld aus Wohnhaus in Friedland gestohlen

Göttingen (ots)

Friedland, Perlinkesgrund Samstag, 9. März 2019, zwischen 19.00 und 21.15 Uhr

FRIEDLAND (jk) - Aus einem freistehenden Einfamilienhaus in der Straße "Perlinkesgrund" in Friedland (Landkreis Göttingen) haben Einbrecher am Samstagabend (09.03.19) in der Zeit zwischen 19.00 und 21.15 Uhr nach bislang vorliegenden Informationen Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie Schmuck gestohlen. Die Tat ereignete sich, als die Bewohner nicht zuhause waren. Ersten Ermittlungen zufolge, drangen die Diebe durch eine mit einem faustgroßen Stein beschädigte Terrassentür ins Haus ein, wo sie anschließend alle Etagen nach Diebesgut durchsuchten.

Anwohner oder andere Zeugen, die zur fraglichen Zeit bzw. auch schon in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Perlinkesgrund beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Göttingen zu melden. Die Telefonnummer lautet 0551/491-2115.

