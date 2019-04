Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 27.04.2019

Zweibrücken (ots)

Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 27.04.2019

Zweibrücken - Unfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Am 26.04.2019 gegen 13:10 Uhr befuhr ein 17-jähriger Motoradfahrer die L478 in Fahrtrichtung Kirschbacherhof. Ein Fahrer eines Personenkraftwagens übersah beim Einfahren aus einer Grundstückseinfahrt den bevorrechtigten Motoradfahrer und fuhr in den fließenden Verkehr ein, ohne dessen Vorfahrt zu beachten. Der Motoradfahrer versuchte daraufhin zu bremsen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Personenkraftwagen. Durch den Sturz wurde der Motoradfahrer leicht verletzt.

Dellfeld - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am 26.04.2019 wurde in ein Einfamilienhaus in Dellfeld eingebrochen. Als die Hauseigentümer im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 15:45 Uhr einkaufen waren gelangten die Täter durch den Garten zur Gebäuderückseite. Dort hebelten die Einbrecher eine Balkontür auf und gelangten in das Anwesen. Anschließend wurde das Anwesen nach Diebesgut durchwühlt. Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von ca. 3000 Euro entwendet.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0 www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Freundliche Grüße

Fabian Zimmer

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell