Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher hebeln Fenster einer Gaststätte auf

Hagen (ots)

Am Mittwoch erschien eine Reinigungskraft um 17.00 Uhr an einer Gaststätte auf der Unternahmerstraße. Hier bemerkte sie, dass zwei Geldspielautomaten und ein Sparfach aufgebrochen waren. Den Ermittlungen der Polizei zufolge hatten bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch ab etwa 01.00 Uhr ein zur Wilhelmstraße gelegenes Fenster aufgehebelt. Sie verschafften sich auf diesem Wege Zugang in die Gaststätte. Hier hebelten sie die Geldspielautomaten und das Sparfach auf. Die Höhe der Beute stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

