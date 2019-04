Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch im Hagener Norden

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 17.04.2019, verließ eine 36-jährige Frau ihre Wohnung in der Pieperstraße um 10:00 Uhr für zirka dreieinhalb Stunden. Als sie zurückkam, stellte sie fest, dass während ihrer Abwesenheit Unbekannte in ihre Wohnung eingedrungen waren. Die Einbrecher nahmen den Fernseher der Frau mit. Eine Spielkonsole lag zum Abtransport in einer Plastiktüte bereit, wurde durch die Täter jedoch auf dem Boden liegen gelassen. Ob die Einbrecher während der Tat gestört wurden und wie sie in die Wohnung eindrangen, ermittelt jetzt die Hagener Kriminalpolizei.

