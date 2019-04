Polizei Hagen

POL-HA: Taschendiebe in der Innenstadt aktiv

Hagen (ots)

Seit den frühen Mittagsstunden des heutigen Mittwoch, 17.04.2019, sind Taschendiebe in der Hagener Innenstadt aktiv. Bis 14:30 Uhr wurden bereits 7 Diebstähle aus Handtaschen und ein Diebtsahl eines Handys bei der Polizei angezeigt. Die Tatorte liegen in den angezeigten Fällen in Bekleidungsgeschäften in der Fußgängerzone. In einem Fall wurden drei junge Mädchen beobachtet, die allerdings nur nach der äußeren Erscheinung als südosteuropäisch beschrieben werden können. In anderen Fällen gibt es konkretere Beschreibungen. Verdächtigt werden hiernach 2 Frauen im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Beide ca. 160 - 165 cm groß, schulterlange, schwarze Haare. Eine der Frauen soll dunkel bekleidet sein und eine schwarze Tasche vor der Brust tragen. Die andere Frau soll mit einer hellen Jeansjacke und einer dunklen Hose bekleidet sein. Die Hagener Polizei hat mehrere Streifen und Zivilbeamte zur Fahndung eingesetzt. Die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt werden gebeten , ihre Geldbörsen, Handys und andere Wertgegenstände gut unter Verschluß zu halten. Besondere Umsicht sollte grundsätzlich im Einkaufsgedränge walten. Aktuelle Hinweise erbittet die Hagener Polizei unter der bekannten Notruf Nummer. (tr)

