POL-HA: Drogenfahrt - 53-Jähriger Führerschein abgenommen

Hagen (ots)

Am Mittwochmorgen, 17.04.2019, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 04:20 Uhr die Becheltestraße. Dort fiel den Beamten ein Skoda auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Weststraße befuhr. Dabei überholte die Fahrerin mehrere PKW. In der Vorhaller Kreisverkehrsführung fuhr sie mehrfach über Fahrbahnmarkierungen. Die Polizisten gaben der Frau Anhaltezeichen. Erst an einer roten Ampel kam der Skoda zum Stehen. Die 53-Jährige wirkte nervös. Sie stieg aus dem Fahrzeug aus und setzte sich sogleich wieder in dieses hinein. Da die Beamten Drogen als Ursache für das Verhalten vermuteten, nahmen sie die Frau mit auf die Polizeiwache Innenstadt. Hier bestätigte ein Test den Verdacht. Die Beamten ließen der Frau eine Blutprobe entnehmen und stellten ihren Führerschein sicher. Die 53-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

