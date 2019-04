Polizei Hagen

POL-HA: Notbremsung - Zwei Verletzte nach Sturz im Bus

Hagen (ots)

Am Dienstag, 16.04.2019, fuhr nach bisherigen Ermittlungen gegen 10:00 Uhr eine 44-Jährige mit ihrem Honda die Friedensstraße in Richtung Alleestraße entlang. In diese wollte sie an der Kreuzung nach rechts abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein Linienbus die Alleestraße entlang. Um eine Kollision mit dem Auto an der Kreuzung zu vermeiden, musste der Busfahrer (62) eine Vollbremsung durchführen. Zu einer Kollision kam es nicht, jedoch stürzten bei dem Manöver zwei Männer (57, 53) im Bus. Beide verletzten sich leicht und mussten von Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Das genau Unfallgeschehen rekonstruiert jetzt das Verkehrskommissariat.

