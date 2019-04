Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin (81) in Hagen-Haspe überfallen

Hagen (ots)

Am Dienstagabend gegen 17.35 Uhr wurde eine 81-jährige Frau in der Leimstraße in Hagen-Haspe überfallen. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau zu Fuß vom Markanaplatz kommend auf der Leimstraße unterwegs. Dort kam ihr ein junger Mann entgegen und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Seniorin kam dabei zu Fall und verletzte sich. Die 81-jährige wurde durch den alarmierten Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete ohne Beute durch den kleinen Park in Richtung Corbacher Straße oder Voerder Straße. Der Unbekannte wird beschrieben als ca. 15 Jahre alt, 165 cm groß und schlank, schwarze kurzgeschnittene Haare, bekleidet mit einem roten Jogginganzug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei Hagen unter Tel. 02331 - 986-2066

