Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand gegen Polizisten nach Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Am Montag, 15.04.2019, betrat eine 39-Jährige einen Supermarkt in der Eilper Straße. Dort fiel sie einer 54-jährigen Kassiererin auf, als sie sich eine Packung Tabak in die Handtasche steckte. Wenig später bezahlte sie an der Kasse nur wenige Artikel, den Tabak jedoch nicht. Hier sprachen die Mitarbeiterinnen sie auf den Diebstahl an und erteilten ein ein lebenslanges Hausverbot. Da die 39-Jährige der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt war und keinen festen Wohnsitz besaß, nahmen die Beamten die Diebin vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler Betäubungsmittel auf, welches sie sicherstellten. Bei der Festnahme setzte sich die Frau zur Wehr, indem sie sich immer wieder auf den Boden fallen ließ und nach den Polizisten trat. Dies gelang ihr nicht, sodass niemand verletzt wurde. Die Diebin muss jetzt mit einer weiteren Anzeige rechnen.

