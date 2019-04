Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Straßenhaus vom 14.04.19

Windhagen (ots)

Graffitischmierereien an Bürgerhaus / Reifen an PKW zerstochen

Windhagen - Bislang unbekannte Personen beschmierten in der Nacht zum Samstag, dem 13.04.19, die Fassade des Bürgerhauses in Windhagen mit Graffiti. Zudem verschütteten sie Öl auf dem Gehweg hinter dem Bürgerhaus. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 1000 Euro

Ebenfalls in der Nacht zu Samstag zerstachen Unbekannte alle 4 Reifen eines in Windhagen OT Hohn, in der Straße Wiesengrund, abgestellten PKW VW-Golf.

Wer in beiden Fällen Hinweise geben kann oder in der Nacht zu Samstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizei Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per email pistrassenhaus@polzei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

