Polizei Hagen

POL-HA: Zwei verletzte Jugendliche bei Verkehrsunfall

Hagen (ots)

Heute (Dienstag) befuhr eine 49-jährige Autofahrerin mit ihrem Audi die Grünstraße bergab in Richtung Buscheystraße. Um 00.00 Uhr überquerte sie die Buscheystraße. Zur gleichen Zeit näherte sich auf der Buscheystraße aus Richtung Haspe ein Leichtkraftrad. Der 17-Jährige Fahrer und sein ebenfalls 17-jähriger Sozius waren in Richtung Innenstadt unterwegs. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Leichtkraftrad. Die 17-Jährigen stürzten zu Boden und erlitten hierbei Verletzungen an den Beinen und am Rücken. Sie wurden vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell