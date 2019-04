POL-HA: Einbruch in Wohnung - Täter beobachtet

Polizei Hagen

Am Montag hielten sich ein Mann und eine Frau in ihrer Wohnung in der Straße An der Hütte auf. Um 11.40 Uhr bemerkten sie einen unbekannten Mann, der über eine Terrasse am Badezimmerfenster vorbei lief. Dann fiel dem Pärchen auf, dass ein Rucksack und ein weißes Tablet der Marke Samsung aus der Wohnung verschwunden waren. Sie verfolgten den Unbekannten noch in Richtung Nordstraße, verloren ihn dort jedoch aus den Augen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte der Dieb sich durch eine auf Kippstellung stehende Balkontür Zutritt in die Wohnung verschafft. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Der Einbrecher ist ca. 165 bis 170 cm groß und schlank. Er hat kurze, braune hochstehende Haare, die an den Seiten rasiert sind. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Kapuzenpulli, der mit weißen Buchstaben versehen war, bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

