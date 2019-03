Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Maschinen und Werkzeuge gestohlen

Raumbach (ots)

Eine Anwohnerin hat am Sonntag in der Hauptstraße Aufbruchspuren an einer Werkstatttür gefunden. Die Täter hatten allerdings ihre Bemühungen in diesem Bereich nicht beendet. Aus einem benachbarten Schuppen sind dagegen ein Kompressor, eine Flex, eine Autobatterie, zwei Brecheisen und diverse kleinere Werkzeuge gestohlen worden. Hinweise zu einem Fahrzeug beziehungsweise seinem Fahrer oder zu sonstigen Personen, welche vom Samstag auf Sonntag in der Hauptstraße aufgefallen waren, bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell