Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: aufgefundenes Quad sucht seinen Eigentümer

Krottelbach (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 06:30 Uhr, wurde auf der L352 kurz nach Ortsausgang Krottelbach in Richtung Altenkirchen, ein Quad der Marke Motive Power in rot/schwarz am Fahrbahnrand festgestellt. Da aufgrund der Auffindesituation von einem Diebstahl ausgegangen werden muss, wurde das Quad durch die Polizei sichergestellt. Der Eigentümer kann sich mit der Polizei Kusel unter der Telefonnummer 06381-9190 in Verbindung setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel

Trierer Straße 68

66869 Kusel

Telefon 06381 919-0

Telefax 06381 919-100

pikusel@polizei.rlp.de (funktionales Postfach)





