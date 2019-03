Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

A6 - Hauptstuhl (ots)

Die Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen, die am Montagvormittag an der A6 bei Hauptstuhl möglicherweise Beobachtungen gemacht haben. Wie ein 57-jähriger Autofahrer der Autobahnpolizei meldete, kam er auf seinem Weg in Richtung Mannheim gegen 11:15 Uhr zwischen dem Parkplatz Harzofen und dem Autobahndreieck Landstuhl an einer dreiköpfigen Personengruppe vorbei, die auf dem dortigen Seitenstreifen stand. Er konnte beobachten, wie die Jugendlichen Gegenstände auf die Fahrbahn warfen. Unmittelbar danach bemerkte er, dass ein holzähnlicher Gegenstand sein Auto berührte wodurch ein Schaden entstand. Für die Polizei wäre nun von Interesse, ob durch andere Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich ähnliche Vorkommnisse beobachtet wurden. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Kaiserslautern unter der Rufnummer 0631-35340.

Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 35340

E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell