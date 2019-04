Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit Zugmaschine an der Wandhofener Straße

Hagen (ots)

Am Dienstag, 16.04.2019, kam es zu einem Unfall in Hagen-Kabel. Gegen 13:30 Uhr standen nach bisherigen Ermittlungen eine Zugmaschine, linke Fahrspur, und ein Mercedes-Kleintransporter, rechte Fahrspur, an der Ampel der Wandhofener Straße. Beide beabsichtigten nach links in Richtung der Bundesautobahn zu fahren. Beim Abbiegen kam es dann aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der Mercedes-fahrer (46) leicht. Sein Kleintransporter musste abgeschleppt werden. Der 53-jährige Zugmaschinenfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 8.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat jetzt das Verkehrskommissariat übernommen.

