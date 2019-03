Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Worms (ots)

Auf der L523, Höhe der Einmündung Klosterstraße, ereignete sich heute, gegen 12:40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwerste Verletzungen erlitt. Der 54-jährige Zweiradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis befuhr die L523 aus Richtung Rheinbrücke kommend in Richtung Bobenheim-Roxheim. Ein 78-jähriger Wormser kam aus entgegengesetzter Richtung und wollte mit seinem PKW nach links in die Klosterstraße abbiegen. Hierbei übersah er das entgegenkommende Motorrad, woraufhin es zum Frontalzusammenstoß mit beiden Fahrzeugen kam. Der Motorradfahrer erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen. Der Autofahrer erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, ca. 20.000 Euro. Die Landstraße war zeitweise komplett gesperrt.

