Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: 57-jähriger Wormser stürzt mit Kleinkraftrad in die Pfrimm

Worms (ots)

Ein offensichtlich betrunkener Mopedfahrer verlor am gestrigen Abend, gegen 18:40 Uhr die Kontrolle über sein Zweirad und landete in der Pfrimm. Der 57-jährige Wormser befuhr den Fußweg entlang der Pfrimm, zwischen der Wolframstraße und der Kleinen Weide, als er aus bislang unbekannter Ursache vom Weg abkam und in die Pfrimm stürzte. Hier konnte er sich aus eigener Kraft nicht ans Ufer retten, weshalb ihm ein Passant aus dem Wasser half. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurde das Kleinkraftrad aus der Pfrimm geborgen, während der alkoholisierte Fahrer mit Schürfwunden und Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Eine Blutentnahme zur Feststellung des Alkoholisierungsgrads erfolgte.

