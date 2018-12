POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Versuchter Einbruch in Schule

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 04.12.2018 gegen 18.00 Uhr und dem 05.12.2018 gegen 07.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Glasscheibe einer Außentür zur Schulbibliothek an der IGS Edigheim in der Mühlaustraße und versuchten, die Tür zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

