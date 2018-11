POL-PPWP: Vermisste Mädchen tauchen als Ladendiebinnen auf

Kaiserslautern (ots) - Mit zwei aggressiven Ladendiebinnen hatte es die Polizei am Mittwochnachmittag zu tun. Die beiden 16-jährigen Mädchen fielen gegen 15 Uhr im Einkaufszentrum (Mall) am Fackelrondell in einer Modeboutique auf, weil sie Kleidungsstücke mitgehen lassen wollten, ohne dafür zu bezahlen. Als sie aufflogen und vom Personal aufgehalten wurden, verhielten sich die beiden Jugendlichen verbal aggressiv.

Die alarmierte Polizeistreife nahm die Mädchen mit zur Dienststelle. Eine Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass die beiden 16-Jährigen von einem Jugendheim im Landkreis als vermisst gemeldet wurden. Eine Streife brachte sie deshalb wieder dorthin zurück. Auf beide kommt noch eine Strafanzeige zu. | cri

