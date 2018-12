POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Verfolgungsfahrt - Flucht endet in Sackgasse

Ludwigshafen (ots) - Am 05.12.2018 gegen 19.20 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Auto in der Oderstraße auf, in dem fünf Personen saßen. Da die Polizeibeamten den Autofahrer kontrollieren wollten, fuhren sie ihm hinterher. Die Fahrt ging über die Dürkheimer Straße in Richtung Oggersheim. Dort bog der Autofahrer zunächst nach links in die Adolf-Diesterweg-Straße ab und danach in die Gustav-Stresemann-Straße. Dort erhöhte er die Geschwindigkeit. Als die Polizeibeamten Haltesignale gaben, ignorierte dies der Fahrer und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit weiter. Die Verfolgungsfahrt ging daraufhin durch die Franz-von-Sickingen-Straße bis sie dann in der Sackgasse Vom-Stein-Straße endete. Der Fahrer hielt an und stieg zusammen mit seiner Beifahrerin über die Beifahrertür aus, um seine Fahrereigenschaft zu vertuschen. Auf der Rückbank saßen drei Kinder. Der 42-Jährige Fahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

