POL-W: SG Hausbrand in Solingen - Merscheid

Wuppertal (ots) - Heute Morgen (07.07.2018) mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Solingen - Merscheid ausrücken. Zunächst geriet gegen 06.00 Uhr eine Mülltonne am Merscheider Busch in Brand. Die Flammen griffen jedoch schnell auf einen angrenzenden Anbau über und zerstörten diesen komplett. Ein in der Nähe geparkter Lkw wurde ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand weiter ausdehnte. Der entstandene Schaden bewegt sich im oberen fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist derzeit unbekannt und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0202/2840 entgegen. (cw)

