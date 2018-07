POL-W: W-Mehrere Fahrzeuge in Wuppertal Wichlinghausen zerkratzt

Wuppertal (ots) - Heute (06.07.2018), im Zeitraum von 13.00 Uhr, bis 13.30 Uhr, kam es in Wuppertal-Wichlinghausen zu einer umfangreichen Sachbeschädigung. Unbekannte zerkratzten zehn geparkte Fahrzeuge im Bereich der Huldastraße. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202 / 284 - 0 in Verbindung zu setzen. (sw)

