POL-W: W - Junger Autofahrer verursacht hohen Schaden

Wuppertal (ots) - Weil er zu schnell unterwegs war, verlor ein junger Autofahrer vergangene Nacht (06.07.2018), gegen 00.00 Uhr, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 19-Jährige fuhr auf der Remscheider Straße in Wuppertal-Ronsdorf, als er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er raste gegen einen geparkten Ford, der durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Stromverteilerkasten und einen geparkten Lupo geschoben wurde. Der Lupo krachte gegen einen Suzuki und der wurde wiederum auf einen davor stehenden Corsa geschoben. Der junge Fahrer erlitt einen leichten Schock, seine beiden gleichaltrigen Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon. Bei der physikalischen Kettenreaktion entstand ein Gesamtschaden von fast 40.000 Euro. (am)

