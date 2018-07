POL-W: W - Mann schubst Senior um - 81-Jähriger schwerverletzt

Wuppertal (ots) - Aus nichtigem Anlass gab es gestern (05.07.2018), gegen 13.00 Uhr, an der Düsseldorfer Straße in Wuppertal einen Streit, bei dem ein Senior schwer verletzt wurde. Der ältere Herr wollte mit seinem Auto nach links in eine Einfahrt fahren. Weil eine Frau in einer Fahrzeugschlange keine Lücke ließ, regte sich der Senior auf und hupte. Als er kurze Zeit später in die Einfahrt fuhr und parkte, wollte er die Frau nach dem Grund ihrer Rücksichtslosigkeit fragen und ging zu dem Auto. Da sprang der Beifahrer aus dem Fahrzeug, rannte auf den 81-Jährigen zu und schubste ihn mit voller Wucht nach hinten um. Anschließend flüchtete das Paar. Der Senior erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und musste im Krankenhaus operiert werden. Weil Zeugen sich das Kennzeichen merkten, konnten die Autofahrerin (28 Jahre) und ihr Begleiter (39 Jahre) in Haan an ihrer Wohnanschrift ermittelt werden. Gegen den 39-jährigen Oberhausener wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (am)

