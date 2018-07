POL-W: W - Geparkter Opel beschädigt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Wuppertal (ots) - Auf der Unteren Lichtenplatzer Straße in Wuppertal ereignete sich in der Zeit zwischen dem 29.06.2018, 21.00 Uhr, und dem 30.06.2018, 08.30 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Opel Astra und fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem schwarzen Astra befanden sich Schäden an der gesamten linken Fahrzeugseite. Zudem konnte hellblauer Lackabrieb festgestellt werden, so dass davon auszugehen ist, dass das Verursacherfahrzeug hellblau ist. Der Schaden an dem Astra beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Wuppertal unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. (am)

