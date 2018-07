POL-W: SG - Kleinkind stürzt aus Fenster

Wuppertal (ots) - An der Straße Hegelring in Solingen ereignete sich gestern (05.07.2018), gegen 18.00 Uhr, ein schreckliches Unglück. Ein etwa anderthalb Jahre alter Junge stürzte aus dem Fenster im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Eine Nachbarin hörte den Aufprall, fand das schwerverletzte Kleinkind und informierte umgehend den Rettungsdienst. Der Junge wurde unter notärztlicher Betreuung zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei schlief die Mutter mit ihrem Kind zusammen auf der Couch. Offenbar wachte der Kleine auf, öffnete unbemerkt ein angelehntes Fenster und stürzte hinaus. Die Mutter erlitt einen Schock und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. (am)

