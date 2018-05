POL-PB: Stoffbeutel am Lenker - Radfahrerin schwer verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Ein Stoffbeutel am Lenker des Fahrrads einer 47-jährigen Frau hat am Mittwochmorgen einen schweren Sturz verursacht. Die Radlerin fuhr gegen 07.00 Uhr auf der abfallenden Borchener Straße stadteinwärts. Im Baustellenbereich kurz vor der Einmündung Sighardstraße geriet der am Fahrradlenker hängende Stoffbeutel mit einer Thermoskanne in die Vorderradgabel und blockierte das Vorderrad. Die unbehelmte 47-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie blieb am Unfallort auf der Straße liegen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

