POL-PB: Altpapiercontainer geht in Flammen auf

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mb) Beim Brand eines Altpapiercontainers ist am Dienstagabend Sachschaden an einem Mehrfamilienhaus an der Hatzfelder Straße entstanden. Das Feuer wurde gegen 20.45 Uhr entdeckt. In dem Durchgang über der Tiefgaragenzufahrt des Wohnhauses brannte die Papiertonne aus Kunststoff. Das Feuer griff auf die Deckenverkleidung über. Der Container wurde völlig zerstört. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein Notarzt untersuchte drei Hausbewohner wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung. Alle drei Personen zeigten jedoch keine Anzeichen und mussten nicht behandelt werden. Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

